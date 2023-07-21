Когда доллар достигнет 120 рублей, объяснил аналитик Григорьев

Летнее падение рубля насторожило многих экспертов. Кто-то сохранял оптимизм и предрекал, что все скоро вернется к привычным параметрам, а кто-то доказывал, что вот-вот доллар пробьет потолок и достигнет трехзначных цифр.

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Дабы успокоить массы, старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев объяснил, в каком случает «американец» может стоить 120 рублей за штуку.

«Для такого существенного ослабления рубля понадобится реализация отдельных рисков. Прежде всего, к ним можно отнести наступление полноценного финансового кризиса в развитых странах», — рассказал эксперт.

В ряде стран пока только ожидается замедление экономического роста, однако и оно не спровоцирует полномасштабную рецессию.

По материалам сайта 1prime