Свекла вырастет сладкая, крупная, и не подгниет при хранении: чем надо срочно подкормить грядки в июле

В июле свекла наращивает объем, и каждому дачнику хочется, чтобы она выросла крупная, сладкая, сочная. Для этого потребуется пристальный уход, а еще маленькая хитрость, которой пользуются мудрые садоводы.

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В период активного роста плода свекле требуется калий и натрий. Благодаря им она приобретает сладость и сочность. Поэтому готовят подкормку: берут 1 ст ложку хлористого калия (либо сульфата калия) и вносят в него гумат натрия, разводят в 10 литрах. Кроме того, помогает и борная кислота, дефицит которой для овоща обернется ранним гниением при хранении.

По материалам сайта Izvmor