Прогоняем слизней с огорода: хитрые дачники только так и делают

Появлению слизней и улиток на участке ни один садовод не образуется. Вредители любят полакомиться поспевшим урожаем, поэтому в июле их особенно много. И чтобы прогнать брюхоногих, надо хорошенько постараться.

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Первым делом идет в ход нашатырный спирт. Надо взять 100 гр жидкости, развести в 10 литрах воды и как следует опрыскать места скопления слизней – листву, почву.

Также эффективным будет измельчить и рассыпать по участку ароматические травы – шалфей, лаванду, розмарин, тимьян. Слизни не переносят их и быстро сгинут.

По материалам Telegram-канала «Дачница»