Делаем малосольные огурчики на необычном рассоле: вкуснятина!

Малосольные огурцы готовить очень просто, и это одна из самых летних закусок дачников. Казалось бы, что там сложного: соль, зелень, огурец. Но если воспользоваться одной хитростью и внести нестандартный ингредиент при засолке, то можно ахнуть от вкуснятины, а все вокруг запросят рецепт.

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Секретный ингредиент – это мед. Его вносят в рассол: на 1 литр воды идет 1 ч ложка жидкого меда, тщательно перемешивается. Затем жидкость нужно вылить в предварительно заготовленную банку, в которой уже дожидаются огурчики, лист хрена, укроп, 3 лавровых листа, пара горошин черного и душистого перца.

Закройте крышкой банку, отставьте при комнатной температуре солиться пару дней – и вуаля, очень вкусные огурчики готовы.

По материалам сайта Belnovosti