Алина Загитова оголилась в неожиданных местах: пошла по стопам Вали Карнавал

Фигуристка Алина Загитова побывала на концерте VK Fest 2023 в минувшие выходные, но до сих пор не может налюбоваться на свой образ. Для выхода в свет спортсменка с идеальными формами облачилась в комбинезон, оголивший ее в интересных местах.

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Одеяние из полупрозрачной ткани едва застегивалось на крючки в зоне декольте. А «дырки» по всему телу придали пикантности. Кстати, в точно таком же комбинезоне ранее щеголяла Валя Карнавал, известная любительница откровенных нарядов.