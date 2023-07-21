Уже с 1 августа: экономист раскрыл, кому и на сколько повысят пенсии

Традиционно в августе происходит перерасчет пенсий. В этом году он коснется почти 8 млн получателей выплаты. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец подробно разъяснила, кого именно коснется повышение и сколько составит рост.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Августовское повышение предназначается для работающих пенсионеров. И максимум, на который могут рассчитывать люди, составляет 3 балла. Окончательная прибавка зависит от суммы отчислений страховых взносов за 2022 год и стоимости балла. Так, в этом году его размер составляет 123,77 руб. таким образом, рост пенсии произойдет в пределах 354 руб 27 коп.

Перерасчет производится автоматически, то есть заявлений подавать не нужно.

По материалам сайта 1prime