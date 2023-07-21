Многие люди годами работают, отдают все силы, чтобы разбогатеть. Однако деньги появляются далеко не всегда даже в таких случаях. Иногда нужна удача, чтобы все получилось. Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro у кого есть все шансы разбогатеть и жить безбедно. Она выделила два знака зодиака, которые получат подарок судьбы уже в августе.