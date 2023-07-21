«Ждет успех»: эти два знака зодиака станут баловнями судьбы — соберут денежный урожай уже в августе

Фото: freepik.com

Астролог Анна Савельева рассказала, кому удастся улучшить свое финансовое положение в ближайшее время.

Многие люди годами работают, отдают все силы, чтобы разбогатеть. Однако деньги появляются далеко не всегда даже в таких случаях. Иногда нужна удача, чтобы все получилось. Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro у кого есть все шансы разбогатеть и жить безбедно. Она выделила два знака зодиака, которые получат подарок судьбы уже в августе. 

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«Тельцы набирают обороты. В августе они  собирают денежный урожай, все их вложения окупятся. 

У Раков в августе внимание смещается в денежную область. Они всерьез задумаются о том, как поднять цену на свои услуги, найти более высоко оплачиваемую работу, или заняться бизнесом. Чтобы они не решили, их ждет успех», – поделилась астролог.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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