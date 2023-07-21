Многие люди годами работают, отдают все силы, чтобы разбогатеть. Однако деньги появляются далеко не всегда даже в таких случаях. Иногда нужна удача, чтобы все получилось. Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro у кого есть все шансы разбогатеть и жить безбедно. Она выделила два знака зодиака, которые получат подарок судьбы уже в августе.
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«Тельцы набирают обороты. В августе они собирают денежный урожай, все их вложения окупятся.
У Раков в августе внимание смещается в денежную область. Они всерьез задумаются о том, как поднять цену на свои услуги, найти более высоко оплачиваемую работу, или заняться бизнесом. Чтобы они не решили, их ждет успех», – поделилась астролог.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro