«Никаких признаков радикального улучшения»: экономист Беляев дал удручающий прогноз по курсу доллара и евро на август

Эксперт дал прогноз, что произойдет в августе и стоит ли ждать укрепления рубля.

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«Поскольку курс национальной валюты по своей базе опирается на внутреннюю экономика и состояние внутренней экономики, то мне приходится пересматривать свои прогнозы, к сожалению, в сторону ухудшения. В августе я не вижу никаких признаков радикального улучшения нашей экономики для того, чтобы это отразилось на курсе рубля.

Более того, может быть ползучее ослабление к доллару. Но это в том случае, если не случится никаких непрогназируемых катаклизмов в экономике. Это может быть.

Если исходить из экономических условий, то можно предположить, что рубль по отношению к доллару где-то сохранит свое колебательное положение, причем размашистыми — как минимум 50 копеек в одну сторону и пол рубля в другую вокруг цифры 91. И может быть даже к концу месяца с легкой тенденцией к 92.

К сожалению, я не вижу никаких позитивных сдвигов. Сейчас все более пессимистично. Что укрепляет мои мысли негативные, то что евро выполз уже на 102 и почти на 12 выполз юань. Делаем вывод, что это новая реальность.

Что касается разговоров, что будут поднимать ключевую ставку, то она не имеет никакое отношение к курсу рубля. Полагалось, что повышая ставку, она привлекает приток иностранной валюты сюда. А раз повышается спрос, то и укрепляется рубль. Но сейчас этот механизм не действует! Про него надо забыть. Он работал когда-то в 80-е и 90-е. Сейчас этот механизм уже не работает», – поделился Беляев.