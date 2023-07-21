Как прогнать колорадского жука: секрет белорусских дачников раскрыт

Прожорливый колорадский жук способен оставить без урожая любого садовода. И от нашествия этого листоеда никто не застрахован. Однако, у дачников всегда в запасе несколько методов, которыми они борются с вредителем. Белорусские фермеры используют уксус.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Точнее, раствор для опрыскивания на основе уксуса. Берут 100 мл эссенции, пакетик сухой горчицы, разводят в 10 литрах воды. И сразу – на поел, где опрыскивают кусты с вредителем. Считается, что проводить обработку надо рано утром или ближе к вечеру.

По материалам сайта Belnovosti