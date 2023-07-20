Самая полезная: как использовать шершавую грань терки — многие не знают

Некоторые хозяйки до сих пор не знают, как нужно использовать шершавую сторону терки. Многие кулинары думают, что эта грань совершенно бесполезна. Но они очень заблуждаются! На самом деле острые звездочки способны на многое.

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Во-первых, с помощью шершавых прорезей можно за минуту измельчить орехи, специи, шоколад и прочие твердые продукты.

Во-вторых, эта грань кухонной утвари будет полезна, если нужно переработать в пюре мягкие фрукты и овощи.

И в-третьих, если приноровиться, то шершавыми звездочками можно в два счета снять чешую с любой рыбы.

Источник: lifehacker.ru