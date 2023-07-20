Как решить вопрос с тараканами раз и навсегда — ничего сложного: важен комплексный подход

Тараканы могут обосноваться даже в стерильной квартире. От посягательств этого вредителя не застрахован никто.

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Дело в том, что прусаки умеют перебегать из одного помещения в другое. Для проникновения на новую территорию они могут использовать любую брешь в стене.

Поэтому, чтобы навсегда решить проблему с усачами, нужно первым делом замазать все щели. А затем натянуть москитную сетку на оконные рамы и выходы вентиляции.

После укрепления границ вашей квартиры можно приступать к поимке имеющихся особей. Для этого нужно соорудить ловушки.

Возьмите несколько стеклянных банок, обмажьте их изнутри подсолнечным маслом и поместите в каждую посудину по кусочку печенья.

Оставьте приманки на ночь, а утром избавьтесь от угодивших в скользкую емкость вредителей. Повторяйте этот фокус до тех пор, пока не избавитесь от всех тараканов.

Источник: tut-news.ru