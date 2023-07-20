Чем опрыскать и посыпать клубнику после обрезки листьев, чтобы ягода не измельчала

О том, что после сбора урожая следует обрезать старые клубничные листья, знают даже начинающие садовники. А вот то, что после этой процедуры нужно провести еще пару манипуляций, многие даже не догадываются. И это упущение приводит к тому, что ягода мельчает.

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Чтобы не допустить таких неприятностей, нужно сразу после стрижки листьев распылить на растения слабый раствор перманганата калия. А затем следует опудрить листья клубники измельченной золой. И на этом все.

Такая обработка защитит кустики от болезней и вредителей. А также подпитает клубнику всеми необходимыми элементами, которые пригодятся ей в новом сезоне.

Источник: ogorod.ru