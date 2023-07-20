Ванга предсказывала счастье и долголетие по знаку зодиака: раскрыты три счастливчика фортуны судьбы

В список попали Овны. Отмечается, что они много мечтают о великом, но не при этом не тонут в своих фантазиях. По словам Ванги, в этом и заключается их сила. Представители этих знаков зодиака избегая рисков идут к своим целям. Также они заботятся о своем здоровье. Благодаря дисциплине, любви к себе и другим плюсам они сами себе обеспечивают счастливую жизнь.

Девы также имеют сильные стороны. Они расчетливы и умеют планировать. Представители этого знака зодиака отличаются расчетливостью и умением планировать. Это помогает им составлять свое идеальной расписание. Они не забывают про важные вещи, поэтому у них есть все: образование, семья, хорошая работа и безбедная, счастливая старость.

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Ангелы-хранители всегда на стороне Весов. Им легко удается реализовывать свои желания, даже самые смелые. Их поддержат в самых безумных планах. Судьба им сулит насыщенную и очень долгую жизнь. А счастье и умиротворение представители данного знака обретут в тот момент, когда создадут крепкую семью, пишет Рамблер.Гороскопы.