Сделайте это с цветной капустой немедленно, иначе — прощай урожай

При выращивании цветной капусты и брокколи дачники сталкиваются с одной и той же проблемой. Они слишком рано начинают цвести. А это значит, что с урожаем можно попрощаться. Так как после цветения головки перестают набирать массу.

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Происходит эта неприятность из-за избытка солнечного света. Поэтому брокколи и цветную капусту рекомендуется сажать исключительно в тени.

Если обеспечить тень нет возможности, то следует провернуть трюк с капустным листом. Все просто: сорвите несколько крупных листочков и накройте ими наливающиеся головки овощей. Так вы сможете защитить посадки от солнца, но при этом не нарушите естественную циркуляцию воздуха.

Источник: издание belnovosti.by