Проделайте этот трюк с малиной: червяки не попадут в варенье — ягоду не придется перебирать

Фото: freepik.com/azerbaijan_stockers

Избавиться от личинок поможет копеечный состав.

Если не провести обработку кустов от малиновой мухи и малинового жука, то после сбора ягоды вас будет ждать неприятный сюрприз в виде личинок этих вредителей. 

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Белые червячки могут серьезно замедлить процесс переработки урожая. Ведь перебрать несколько ведер малины — сложная задача. 

Однако не спешите впадать в панику. Есть один способ существенно облегчить ваш труд. Осматривать каждую ягодку не придется. Достаточно приготовить раствор из 10 литров воды и 10 больших ложек соли.

Доведите жидкость до однородного состояния и залейте ею ваш урожай. Подождите треть часа и соберите всплывших личинок. После этого ополосните малину проточной водой и начинайте готовить запасы на зиму.

Источник: elektro-sadovnik.ru

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