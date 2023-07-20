Проделайте этот трюк с малиной: червяки не попадут в варенье — ягоду не придется перебирать

Если не провести обработку кустов от малиновой мухи и малинового жука, то после сбора ягоды вас будет ждать неприятный сюрприз в виде личинок этих вредителей.

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Белые червячки могут серьезно замедлить процесс переработки урожая. Ведь перебрать несколько ведер малины — сложная задача.

Однако не спешите впадать в панику. Есть один способ существенно облегчить ваш труд. Осматривать каждую ягодку не придется. Достаточно приготовить раствор из 10 литров воды и 10 больших ложек соли.

Доведите жидкость до однородного состояния и залейте ею ваш урожай. Подождите треть часа и соберите всплывших личинок. После этого ополосните малину проточной водой и начинайте готовить запасы на зиму.

Источник: elektro-sadovnik.ru