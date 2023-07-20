Как простимулировать герань на непрерывное цветение: помогут 2 хитрости

Начинающие цветоводы часто жалуются на короткий период цветения герани. Хотя их более опытные коллеги, наоборот, утверждают, что это растение способно выпускать новые бутоны без остановки.

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Почему так происходит? Дело в том, что новички не знают о том, как правильно ухаживать за геранью. Вместо того чтобы регулярно обрезать цветок, они берегут каждый побег и тем самым замедляют развитие растения.

Чтобы герань пышно цвела на протяжение многих месяцев, нужно периодически удалять увядшие соцветия. Эта процедура отлично стимулирует образование свежих бутонов.

Второй важный момент: иногда нужно отсекать молодые стебли. Особенно важно это делать там, где герань имеет проплешины. Бояться не стоит: растение вскоре выпустит несколько новых побегов на этом же месте.

Источник: издание belnovosti.by