Как стереть со лба и с рук следы от краски для волос — исчезнут через 5 минут

Во время окрашивания волос можно легко испачкаться в краске. Особенно часто это происходит, если проводить процедуру самостоятельно.

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Темный пигмент быстро въедается в кожу и убрать его с помощью мыла или пенки для умывания не получится.

Но расстраиваться не стоит. Так как есть один способ справиться проблемой за несколько минут. Вам потребуется только раздобыть сок лимона и запастись ватными дисками.

Все проще простого. Смочите вату в кислой жидкости и приложите ее к проблемному участку. Уберите ватный диск через 5 минут и ополосните кожу водой. От краски не останется никаких следов.

Источник: gorodovoy.ru