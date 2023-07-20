Большая прибыль упадет в руки: астрологи раскрыли, кому август принесет хорошие новости и достаток

У Овнов завершится сложный период в жизни. Звезды им готовят приятные сюрпризы. Космический климат будет более благоприятным, чем обычно для решения некоторых сложных и забуксовавших вопросов. Кроме того, август станет временем, когда можно будет повеселиться.

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А вот у Близнецов остро встанут финансовые вопросы. Но не стоит переживать, так как на помощь придут близкие. Однако астрологи подчеркнули, что стоит опираться на свои ресурсы, не сбрасывая ни на кого проблемы. Не исключено, что ради этого придется рискнуть, но Вселенная встанет на вашу сторону.

На работе Козерогам придется проявить особый уровень дисциплины и показать верность своим целям. В личной жизни произойдут долгожданные перемены, о которых раньше оставалось только мечтать – переезд или обновление дома. Стоит не застрять внимание на мелких проблемах, а больше радоваться происходящему и продвижению к своей цели, пишет thechinesezodiac.org.