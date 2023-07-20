Всего 4 капли, и помидоры будут гигантскими: не поместятся в руку — суперстимулятор

Чтобы получить действительно крупные мясистые помидоры, нужно периодически поливать их особой жидкостью.

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Состав простейший. Но, по словам бывалых дачников, плоды после такой подкормки растут гигантскими.

Все, что вам нужно, — это 10 литров воды и 4 капли йода. Смешайте эти ингредиенты и вылейте получившийся состав под каждый помидорный куст. Не экономьте! На одно растение нужно потратить около 2 литров раствора.

Такая подкормка не только простимулирует рост овощей, но и защитит томаты от фитофтороза.

Источник: издание belnovosti.by