Мозоли и натоптыши сойдут через 30 минут: просто окуните ноги в этот состав

Чтобы избавиться от сухих мозолей и натоптышей, больше не нужно тратить кучу денег на салонный уход. Вернуть мягкость стопам можно в домашних условиях. Для этого необходимо приготовить особый состав из бюджетных средств.

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Смешайте в тазу 2 литра подогретой воды, 8 капель нашатырного спирта и 2 большие ложки перекиси водорода. Окуните ноги в получившийся раствор и расслабьтесь.

Через 20 минут достаньте пятки из таза и пройдитесь по распаренной коже стоп пемзой. Чтобы улучшить скольжение, пористый брусок рекомендуется смочить в жидком мыле.

Когда с мозолями и натоптышами будет покончено, следует помыть ноги в чистой воде и обсушить. После этого нужно нанести на кожу любой крем с мочевиной и подождать, пока он впитается.

Источник: cpykami.ru