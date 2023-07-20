Как нужно сушить промокшие кроссовки, чтобы они не развалились и не потеряли внешний вид

Если вы попали в кроссовках под дождь, не спешите дуть на них феном и не ставьте обувь на горячую батарею.

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Такие манипуляции ни к чему хорошему не приведут. Так как под воздействием высоких температур кроссовки могут деформироваться и расклеиться.

Предпочтительнее всего будет воспользоваться специальной сушилкой для обуви. Но если в доме есть газеты, то можно обойтись и без нее.

Все просто. Сомните газеты и набейте ими мокрые кроссовки. Через пару часов поменяйте отсыревшую бумагу на новую. Обычно хватает двух циклов, чтобы обувь просохла. Однако при необходимости эти действия можно повторить.

Источник: издание belnovosti.by