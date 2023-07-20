Сумму удвоят автоматически: эксперт назвал счастливчиков, которых ждет увеличение пенсии с 1 августа

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Многим положены льготы и выплаты. Однако сумма пенсии зависит от ряда нюансов. Этим летом некоторые пожилые россияне получат прибавку. Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, кому стоит рассчитывать на перерасчет пенсии с 1 августа.
По словам специалиста, первого числа каждого месяца, и наступающий август исключением не станет, пересчитывают пенсию тем, кто уволился в предыдущие месяцы и стал неработающим.
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Также выплата увеличивается тем пенсионерам, которые в июле отметили свое 80-летие. Эти россияне получат двойную фиксированную часть пенсии, которая составляет 17 567 рублей.
Отмечается, что не нужно никаких заявлений писать, чтобы получить этот перерасчет. Все выплаты проиндексируют автоматически, пишет «Прайм».