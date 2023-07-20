Как следует обрезать розовые кусты в июле, чтобы растения успели порадовать повторным цветением

Если ваши розы начали облетать, а новых бутонов крайне мало, то самое время обрезать кусты. Эту процедуру можно проводить в середине лета. Тогда растения успеют порадовать вас повторным цветением.
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Чтобы запустить процесс образования свежих бутонов, нужно найти так называемый настоящий лист и обрезать ветку прямо над ним. Это правило работает, если побег растет в сторону от центра растения. А если ветка смотрит внутрь куста, то отсекать все лишнее следует чуть ниже нашего ориентира. После проделанной работы из пазух быстро появятся новые веточки.
Распознать настоящий лист можно по внешнему виду. Он состоит из 5 или 7 мелких листочков. Точное количество зависит от сорта розы.
Источник: издание belnovosti.by