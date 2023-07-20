Как следует обрезать розовые кусты в июле, чтобы растения успели порадовать повторным цветением

Если ваши розы начали облетать, а новых бутонов крайне мало, то самое время обрезать кусты. Эту процедуру можно проводить в середине лета. Тогда растения успеют порадовать вас повторным цветением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы запустить процесс образования свежих бутонов, нужно найти так называемый настоящий лист и обрезать ветку прямо над ним. Это правило работает, если побег растет в сторону от центра растения. А если ветка смотрит внутрь куста, то отсекать все лишнее следует чуть ниже нашего ориентира. После проделанной работы из пазух быстро появятся новые веточки.