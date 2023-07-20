Как убрать налет с лейки душа без чистящих средств: замочили — достали как новую (рабочий лайфхак)

Если из вашего крана течет жесткая вода с высоким содержанием извести, то это неизменно сказывается на состоянии и внешнем виде сантехники.

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Очень быстро минеральным налетом покрывается лейка душа, если запустить этот процесс, то она может навсегда выйти из строя. Так что лучше процесс не затягивать и очищать ее при первых признаках.

Если же вы все-таки немного забыли про уборку своего душа, не отчаивайтесь, лейка легко отмоется при помощи обычного столового уксуса.

Налейте его в неметаллическую тару и опустите туда лейку на 15 минут. Спустя время достаньте ее. Вы увидите, что она стала идеально чистой, а в уксусе остались кусочки отложений и грязь.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».