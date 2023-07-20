Как перекрасить куст гортензии в синий, розовый или фиолетовый цвет — инструкция внутри

Кусты гортензий украшают многие участки. Садоводы ценят это растение не только за длительное цветение, но и за способность менять окраску каждый сезон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Соцветия этого удивительного растения могут быть синими, голубыми, розовыми и даже фиолетовыми.

Цвет бутонов зависит от кислотности грунта, на котором располагается клумба. А это значит, что все в ваших руках, так как этот показатель можно легко изменить с помощью полива определенными составами.

Чтобы получить синие цветы, нужно поливать гортензию раствором сульфата алюминия. Для его приготовления следует взять 80 граммов препарата на 20 литров воды. Этого количества жидкости хватит на один куст.

Если вы хотите любоваться голубыми цветами, полейте кусты алюмокалиевыми квасцами. На 5 литров воды нужно взять 15 граммов удобрения. Такого объема будет достаточно для одного молодого растения. Для взрослой гортензии потребуется около 10 литров. Применять подкормку можно не чаще 2 раз в 7 дней.

А чтобы перекрасить синий цветок в розовый, нужно удерживать высокий уровень pH. Для этого следует посыпать почву под кустом доломитовой мукой. Расход средства: 4 стакана на одно растение. Этот трюк нужно повторять 2 раза в месяц.

Фиолетовые кусты можно получить, если поливать гортензию раствором железного купороса. Для его приготовления рекомендуется растворить 1 чайную ложку порошка в 7 литрах воды.

Независимо от того, какой цвет вы выбрали, помните о том, что перед внесением подкормки нужно обязательно увлажнить землю обычной водой.

Стоит отметить, что эти трюки не сработают с гортензий белого цвета, так как ее лепестки не содержат антоцианов. А без них невозможно изменить цвет.

Источник: novostivl.ru