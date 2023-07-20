Называем обязательные удобрения для розы в конце июля: без этого чахнет и портится

В июле обязательно доставьте удовольствие розе, ведь она королева сада и ей нужен особый уход. Без дополнительной подкормки растение может зачахнуть и пропасть.

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Для роз хорошо подходит мульчирование торфом, соломой, перегноем, сосновыми шишками, еловым опадом. Слой мульчи должен составлять 7-10 сантиметров. Под мульчу можно посыпать немного золы, от этого она станет еще лучше.

Обязательно удобрите фосфором и калием, которые помогут хорошо развиться корням розы и повысит ее зимостойкость.

1 столовую ложку суперфосфата растворите в 1 литре горячей воды (в холодной суперфосфат не растворяется). Доведите объем до 10 литров водой, настаивайте сутки. Потом добавьте 1 столовую ложку 9% уксуса для лучшего усвоения фосфора, 1 ложку сульфата калия.

Полейте розы, используя по 3 литра раствора на 1 квадратный метр посадки роз.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»