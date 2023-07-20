Флоксы стали цвести гигантскими шапками: всего лишь полили «черной водой» (делаем сами)

Чтобы флоксы вас радовали роскошными шапками цветов, в течение всего лета их следует подкармливать золой. Если вы это забывали делать раньше, подкормите растения прямо сейчас.

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0,5 стакана золы залейте 1 литром горячей воды, дайте настояться сутки, периодически помешивая. Доведите объем до 10 литров и поливайте под корень по 1 литру на куст.

И перед цветением флоксам очень нужен калий и фосфор. Можно подкормить монокалием фосфатом: 1 столовая ложка на 10 литров воды. Поливайте под куст.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»