Как отпугнуть дроздов и прочих пернатых обжор от вишни и черешни — сбережете все ягоды

Опытные дачники уже давно уяснили, что урожай вишни и черешни нужно не только вырастить, но и защитить от посягательств крылатых любителей сладенького.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы уберечь ягоду от пернатых обжор, нужно использовать одну из трех хитростей.

Самое простое, что можно сделать, — это повязать на ветки ленточки из шуршащих материалов. Если их нет под рукой, то стоит смастерить вертушки из пластиковых бутылок. Они будут издавать пугающие звуки, и птицы предпочтут поискать обед в другом месте.

А еще можно украсить деревья блестящими предметами. Например, CD-дисками. Отражающие поверхности тоже не понравятся крылатым налетчикам.

Если данные способы вам не подходят, проведите опрыскивание плодов настоем чеснока или перца. Птицы на дух не переносят эти запахи. Поэтому все ягодки достанутся только вам.

Источник: tut-news.ru