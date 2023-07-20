Никогда не высаживайте черную смородину рядом с красной и белой: все соки выпьет, ягод не будет

Черную смородину никогда нельзя высаживать рядом с красной и белой. Первая обязательно изведет своих сородичей, забрав из земли все питательные вещества. Красная и черная перестанут цвести и давать плоды.

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Кроме того, черная и красная с белой смородины любят разные условия. Черная хорошо растет во влажной среде, хорошо переносит полутень, а вот ветренные места не выносит.

Красная и белая любят сухую землю, солнышко. Не удивительно, что рядом эти виды смородины не плодоносят достойно.

Если вы уже совершили ошибку, рассадите кустики в те места, где им нравится больше и не забудьте подкормить после пересадки.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».