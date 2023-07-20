Делаем антипригарной любую сковороду (даже советскую): просто хитро прогреваем — еда никогда не прилипнет

Если ваша сковорода потеряла антипригарные свойства, их легко можно вернуть с этим лайфхаком. И даже если у посуды не было специального покрытия, вы сами его сделаете с легкостью.

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Берем обычную соль, покрываем ей все дно сковороды (примерно стакан). Прогреваем ее на плите до тех пор, пока соль не начнет менять свой цвет. Уйдет на это примерно 15 минут.

Далее соль из сковороды высыпаем и наливаем в нее растительное масло, чтобы оно тоже покрывало дно. Прогреваем также минут 15, периодически поворачивая сковороду, чтобы масло обрабатывало все стенки сковороды.

Масло выливаем и протираем внутри сухой салфеткой. Теперь в этой сковороде можно готовить без жира!

Источник: официальный YouTube канал «Лайфхаки от Нечетова»