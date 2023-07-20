Какими именами русские аристократы никогда бы не назвали своих детей — а сегодня в моде

Какие распространенные имена русские аристократы никогда бы не дали своим детям — они считались слишком простыми. Зато сегодня пользуются популярностью. Раньше эти имена были признаком низшего класса — и считались простонародными.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Игорь — трудолюбив, целеустремлен, самостоятелен. Перед ним открыты все двери. Однако из-за собственного нетерпения, отсутствия усидчивости и переменчивости характера он вредит себе как никто другой, делая свой путь более тернистым и сложным.

Общительная Светлана полна противоречий: она добра к людям, но знает болевую точку каждого. Поэтому с легкостью может нанести удар, который никто от нее не ожидает.

Независимая Татьяна стремится к лидерству, она упряма, но при этом вяла. Любовь к свободе открывает перед ней многие границы, но усложняет общение с людьми.

Благородная по своей натуре Василиса, отзывчивая и целеустремленная. Мудрая и добрая, она не способна прощать предательство и обман. Василисе тяжело мириться со своими страстями, она может стать мстительной и жесткой.

Найти общий язык с Тимофеем иногда весьма и весьма сложно. На его личных весах всегда находятся самостоятельность и властность, любознательность и лень, чуткость и эгоизм, спокойствие и бунтарство.

По материалам marieclaire