Залили копеечный раствор в стиральную машинку — вытащили белоснежное белье: как после химчистки

Для того, чтобы отбелить вещи — не обязательно приобретать в магазине дорогие отбеливатели. Достаточно просто купить в аптеке перекись водорода и нашатырный спирт — вы добьетесь желаемого результата тут же.

Разведите в одном литре воды 100 миллилитров перекиси водорода и пять капель нашатырного спирта, тщательно перемешайте и залейте в стиральную машинку при стирке.

Поставьте на режим, где температура воды прогреваемся до 60 градусов и стирайте.

Вытащите белоснежные вещи — как после химчистки.

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