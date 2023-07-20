Лучшего времени не найти! Планируйте огородные работы только в эти дни июля

Астролог Юлия Гикис рассказала россиянам о том, в какие дни июля стоит усердно поработать в саду и огороде.

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По словам специалиста, с 19 по 30 число Луна будет расти. Поэтому в это время можно смело отправляться на участок.

При этом 25, 26, 27 и 28 июля лучше всего проводить посевные работы. А 21, 22, 23, 29, 30 и 31 числа стоит заняться остальными огородными делами. Так как эти дни по лунному календарю являются нейтральными и небесное тело не сможет помочь растениям, посаженным в данный период.

Источник: vnimanie.pro