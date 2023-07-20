Объявлен курс доллара на 24 июля: рубль достигнет плато, валютчики бросились к кассам

Экономические эксперты уверены, что в ближайшие дни рубль продолжит падать и достигнет плато. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предупредил, что наша валюта будет слабеть к доллару и на новой неделе.

«С понедельника, 24 июля, уровнем сопротивления является курс в 95 рублей», – заявил он.

По последним данным, доллар стоит 91,2 рубля. Главная причина – низкие цены на нефть и выход иностранных компаний с российского рынка.

Валютчики, в свою очередь, бросились к кассам, чтобы заработать на разнице валют.

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