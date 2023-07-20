Как быстро стать богатым человеком: мудрость от Омар Хайяма, которой не пользуются

Знаменитый ученый Омар Хайям славился гениальными изречениями, которые действительно работают в жизни. Писатель был настолько мудр, что мог подсказать выход из любой ситуации.

В своих трудах он неоднократно писал - как на самом деле стать богатым человеком. У Хайама есть золотое правило, которое многие пропустили мимо ушей.

«Чтоб стал ты богачом, за нищенский удел благодари светил случайное стечение. Старайся принимать без ропота мученья, Не жалуйся на боль – вот лучшее леченье», - писал он.

Иными словами, надо меньше в жизни ныть и благодарить небеса за то, что имеете. И Вселенная вам будет отвечать благодарностью.

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