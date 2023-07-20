Влили под кусты картофеля чудо-раствор - увеличили урожай в два раза

В июле плоды картофеля активно развиваются и именно в этот период с помощью действенной подкормки можно увеличить урожай в два раза.

Разведите самостоятельно чудо-раствор: в 10 литров воды добавьте два грамма борной кислоты. Оставьте смесь на пару дней, а потом поливайте картофель под каждый куст.

Также можно приобрести в магазине готовое удобрение. Опытные дачники советуют «Кристалон» или «Агрикола». Все это поможет овощам развиваться как на дрожжах.

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