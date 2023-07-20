Если всыпать в унитаз один раз в неделю стакан соли - произойдет вот что: не узнаете «трон»

Унитаз периодически засоряется и бороться с этим можно и нужно. Обычно мы спохватываемся, когда вода уже не смывается. Тогда нам приходится либо вызывать сантехника, либо бежать в магазин за дорогими химическими средства.

Но если один раз в неделю высыпать в унитаз один стакан соли, то засорения в принципе можно избежать. Следом за солью надо обязательно влить два стакана горячей воды. И оставить до утра.

Повторяйте процедуру один раз в неделю и проблем с «троном» не будет.

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