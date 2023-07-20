Объявлен курс доллара на 1 января 2024 года: котировки улетят в тартарары

Курс доллара с каждым днем повышается, и экономические аналитики утверждают, что это далеко не предел. По мнению экспертов, к 1 января 2024 года «американец» достигнет 100 рублей.

«Но потом пойдет снижение, резкое, котировки практически улетят. На 2024 год мы закладываем среднегодовой курс доллара на уровне 78 рублей. В 2025 году ожидаем средний курс около 80 рублей», - заявила экономист Екатерина Константинова.

ЦБ, по ее мнению, не допустит высоких котировок - будут сдерживать ключевую ставку, что позитивно отразится на курсе рубля.

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