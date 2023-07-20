За 1 раз делаем почву плодородной: вносим до конца июля, огурцы собираем ведрами (простая подкормка)

В конце июля не забудьте подкормить огурцы, которые очень нуждаются в это время в дополнительных стимуляторах плодоношения и здоровой жизни.

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Прежде всего, агрономы рекомендуют не игнорировать травяной настой, который обойдется вам бесплатно, а вот огурчики очень ярко отреагируют на его.

Наполните доверху ведро сорняками или скошенным газоном, залейте водой, накройте крышкой и поставьте в теплое место. Через 5-7 дней состав забродит, понадобится его 2 литра на 10-литровую лейку воды.

Но мы его усилим еще больше удобрением с пометкой «ЭМ», подойдет любой вариант. Все они помогают почве обрести полезные микроорганизмы, которые увеличивают урожайность огурцов (подойдут «Восток ЭМ1» и «Байкал ЭМ1»).

Добавьте в лейку с травяным настоем 3 столовые ложки любого «ЭМ». На каждый огурец внесите по полтора литра, повторяйте раз в 10 дней все лето, и грядка будет роскошная.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»