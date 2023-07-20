Помыли старую сковородку копеечным средством - при жарке все перестало подгорать

Если на вашей сковородке отлетело специальное покрытие и при жарке еда стала подгорать - не спешите выбрасывать посуду. Попробуйте обработать копеечным средством - таким способом часто пользовались в СССР.

Купите за 40 рублей в магазине соду, смешайте с водой до кашицы, и натрите сковородку полученным раствором. Затем потрите губкой и промойте водой.

После этой процедуры всыпьте в сковородку 3-4 столовые ложки соли и поставьте на огонь. Надо прокаливать, пока не появится легкий дымок.

Уберите со сковородки соль и добавьте несколько капель растительного масла. Тонким слоем распределите жир по всей поверхности и подержите на огне также минуты 4.

Мыть сковородку после всего не нужно, возьмите салфетку и вытрите масло. После - можно жарить котлеты, блины и что угодно. Подгорать ничего не будет.

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