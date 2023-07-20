Подкормили капусту мелом: популярная подкормка для июля и августа - сосед об этом не расскажет

Опытные дачники знают, что в июле и августе нужно правильно подкармливать капусту. И тогда кочаны порадуют вас всю осень - урожай будет богатый.

Смешайте в отдельной посуде на 10 литров воды 1 коробок мочевины, 2 литра коровяка, одну столовую ложку монофосфата калия, два грамма борной кислоты и одну столовую ложку мела.

Тщательно перемешайте и поливайте на следующий день из расчета по одному литру под каждую капусту.

Полученный раствор написает растения полезными веществами, а также защитит от вредоносных вредителей. Соседи о таком способе явно не расскажут.

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