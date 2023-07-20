Как йодом извести всю фитофтору: только раз отсчитали 20 капель — томаты чистейшие, урожай в разы больше

Сейчас садоводы и огородники все чаще стали с уважением обращаться к опыту наших предков, которые ьез всякой химии добивались роскошных урожаев на своих участках.

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Чтобы победить фитофтороз на томатах наши мамы и бабушки с успехом использовали йодную подкормку. Она моментально очищает растения не только от данного недуга, но и питает их, стимулирует развитие плодов, увеличивает урожайности вдвое. Гнили, грибка и вредителей вы тоже не увидите после нее на помидорах.

Возьмите 1 литр молочной сыворотки или нежирного молока, отсчитайте ровно 20 капель йода, разведите в ведре воды.

Под каждый куст вылейте по 1 литру этого раствора. Обязательно проводите подкормку не под прямыми солнечными лучами: утром, вечером, в пасмурную погоду.

Источник: Telegram-канал «Гарденмарт»