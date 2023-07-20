Остался 1 день до обрушения доллара: валюта уже стала падать в цене — реальные цифры

Курс доллара после длительного роста стал опускаться 20 июля. Утром он обрушился сразу на торгах Мосбиржи на 45 копеек, дойдя до 90,95 рубля. Евро тоже подешевел, снизив показатель на 49 копеек — до 102,1 рубля.

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Не исключено, что это происходит на фоне ожидания заседания ЦБ РФ. На нем главный регулятор страны должен огласить свое решение по ключевой ставке. Предполагается, что Центробанк повысит ее до 8,5%.

Это неизменно скажется на курсе доллара, который займет комфортные для власти РФ цифры в 80-90 рублей.

Источник: 1prime.ru