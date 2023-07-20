Просто бросили под корень томатов в июле: в августе не знаем куда плоды деть — растут на глазах, такие крупные

Обязательно в июле и августе подкормите помидоры калием и азотом. Культура уже хорошо взяла вещества из грунта, и теперь ей нужно дополнительное питание.

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Если сделать это вовремя, то томаты с благодарностью откликнутся на уход, начнут давать удвоенный урожай с крупными и сладкими плодами.

Хорошо воспринимают томаты природный и экологичный экокалий, который изготавливают из стволов подсолнечника.

Кроме калия, в подкормке имеются важные для длительного плодоношения томатов сера, магний и немного фосфора.

На 1 корень томата бросьте по 1 чайной ложке удобрения, двух раз для успешной подкормки будет достаточно.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»