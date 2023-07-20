Как дрожжами за 1 раз возродить огурцы: желтых листьев нет, растут гроздьями на каждом сантиметре

Перерождение огурцов вы увидите под воздействием этой роскошной подкормки на основе дрожжей. Культура обожает этот состав и растет от него как сумасшедшая.

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Огурчики нарастают гроздьями, буквально из каждой завязи, желтых листьев и гнили вы больше не увидите на растениях.

Мало того, эта подкормка спасает также от многих вредителей, которые не переносят молочные продукты и погибают на месте. А вот земле и растениям это удобрение вреда принести не может.

Для приготовления суперподкормки мы возьмем 2 литра молока, растворим в нем 50 граммов прессованных дрожжей, а также 2 столовые ложки сахара. И оставим на сутки в теплице.

Перед применением разведем подкормку до 20 литров водой. И перед непосредственным использованием добавим 20 капель йода.

На 1 куст огурца рекомендуется использовать 1 литр удобрения. Вначале грядки проливаем простой теплой водой, а потом вносим подкормку под каждый корень.

Источник: дзен-канал «Уральская провинция»