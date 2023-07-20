Отмываем легко заскорузлый противень: соду всегда смешиваем для пузырьков — растворят весь налет за вас

Многие хозяйки используют соду для очищения плиты и противня. Это средство действительно убирает налет засохшей еды и жира, но требует много трудозатрат.

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Однако вы можете в разы облегчить свою жизнь, если соедините соду с уксусом. Оба вещества продаются на каждом шагу и стоят копейки.

Соедините соду и воду, должна получиться кашица, нанесите ее на поверхность противня. Потом разбрызгайте сверху столовый уксус. Сразу пойдет пенка, она-то и выбьет все наслоения за вас без труда.

Когда реакция прекратится, почистите поверхность щеткой (это будет невероятно просто) и смойте все водой.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей»