Если слизни одолели: как прогнать противных вредителей с огорода

Слизни и улитки на огороде – гости незваные, и дачники им не рады. Чтобы прогнать обжор, люди применяют самые разные средства и используют разные методы и ловушки.

Так, очень часто в ход идет нашатырь. 100 гр спирта разводят в 10 л воды и опрыскивают там, где чаще появлялись слизни, а также почву вокруг.

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Неприятных соседей станет меньше, если высаживать на огороде растения-отпугиватели. Слизни не любят ароматические травы – тимьян, шалфей, розмарин, петрушку. Посейте или измельчите эти и другие пряные растения, брюхоногие будут не рады.

По материалам Telegram-канала «Дачница»