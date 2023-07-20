Инфляция в России ускорилась: сахар подорожал, гречка подешевела (цены)

Недельная инфляция в России с 11 по 17 июля ускорилась до 0,18% с 0,14% неделей ранее. Росстат сообщил, что с начала года потребительские цены выросли на 3,15%.

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На неделе рост цен на плодоовощную продукцию ускорился. К примеру, цены на капусту выросли на 5,2%, на бананы – на 2,7%, на яблоки – на 2,3%, помидоры – на 1,9%. В то же время снизились цены на огурцы — на 5,4%, лук – на 4,3%, морковь – на 1,8%, свеклу – на 1,1%.

Подорожали и другие продукты. Сильнее всего взвинтились цены на сахар — на 1,1%. Также ценник повысился на колбасы – на 0,8%, на яйца и чай – на 0,5%, на мороженую рыбу – на 0,4%.

Правда некоторые продукты стали стоить в магазинах России дешевле. Сильнее всего удешевилась вермишель — на 0,86%. Гречка и мясные консервы для детского питания снизили стоимость на 0,7%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и подсолнечное масло — на 0,5%. Кроме того, уменьшилась цена на творог, овощные консервы для детского питания и муку – на 0,3%.

Источник: 1prime.ru