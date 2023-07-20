Почему нужно рассадить смородину, если она мало дает ягод: вместе невозможно

Часто огородники высаживают рядом несколько кустов разной смородины: черную, красную и белую. Считается, что совместная посадка увеличивает урожайность, благодаря перекрестному опылению.

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Все верно, но важно высаживать рядом сорта одного вида, либо только черной, либо красной и белой (белая смородина является разновидностью красной).

Черная и красная смородины (белая) любят абсолютно разные условия выращивания.

Черная любит влагу и может хорошо себя чувствовать в полутени. Для красной и белой предпочтительна легкая сухая земля и яркое солнце. Красную и белую смородину сажают на более открытые участки, черная плохо переносит ветреные площадки.

Если вы посадите разные виды смородины рядом, что черная заберет все питание на себя. Особенно при этом страдает белая – питания не хватает, иммунитет падает, недуги появляются моментально.

Поэтому рассадите кусты в разные места (благоприятные для каждого вида), подкормите.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».