Колорадский жук сгинет, как будто и не прилетал: что делать, чтобы не остаться без картошки

Вряд ли найдется дачник, который будет рад появлению колорадского жука на картошке. Ведь это самый настоящий вредитель, способный за считанное время размножиться личинками, которые очень стремительно пожирают листву. Действовать надо очень быстро, дабы опередить насекомого.

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Существует безвредный для урожая, но уничтожающий прожорливого паразита, способ. Это опрыскивание раствором уксуса и горчицы. Надо взять пакетик сухой горчицы, замешать с 100 мл уксуса, разбавить в 10 литрах воды. Все тщательно перемешать и сразу опрыскать. Колорадский жук от такого «угощения» сгинет.

По материалам сайта Belnovosti